Pantelleria, la guardia costiera recupera due cadaveri al largo dell’isola

PALERMO – Due cadaveri sono stati recuperati dalla guardia costiera a 22 miglia a nord-ovest di Pantelleria, in area Sar italiana. La motovedetta Sar Cp 312 aveva preso il mare nel pomeriggio del 10 febbraio a seguito di una segnalazione giunta al Centro operativo nazionale della guardia costiera relativa alla presenza di un corpo in mare. Nonostante le difficili condizioni meteomarine, con onde alte fino a due metri, la motovedetta e un velivolo della guardia costiera hanno individuato e recuperato i due corpi, che erano a distanza di un miglio l’uno dall’altro: entrambi in avanzato stato di decomposizione. Le salme, che potrebbero appartenere a due migranti, sono state trasportate sull’isola di Pantelleria, mentre le ricerche sono continuate per scongiurare la presenza di altre persone in mare.