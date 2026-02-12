Dirigente comunale di Bologna accoltellato per una relazione, condanna a 14 anni

BOLOGNA – È stato condannato a 14 anni e un mese di reclusione il 59enne Paolo Tiralongo, accusato di tentato omicidio per aver accoltellato, il 2 agosto 2024 al bar del circolo del Baraccano, il dirigente dell’Ufficio Reti e Lavoro di comunità del Quartiere Santo Stefano di Bologna Domenico Pennizzotto, in passato responsabile dei Servizi sociali del Quartiere Navile.

Il collegio del Tribunale di Bologna, presieduto dal giudice Fabio Cosentino, ha quindi stabilito una pena superiore a quanto chiesto dalla Procura, rappresentata dal pm Giampiero Nascimbeni, che aveva chiesto una condanna a 10 anni per il tentato omicidio e il porto del coltello, ritenendo le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e tenendo conto della confessione resa dall’imputato e delle sue condizioni psicologiche.

Queste ultime, ha comunque precisato la Procura, non hanno influito sulla sua capacità di intendere e di volere, certificata anche da una perizia psichiatrica disposta su richiesta del suo legale Federico Basile. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, all‘origine dell’aggressione c’era una relazione firmata nel 2017 da Pennizzotto, in base alla quale il giudice della causa di divorzio tra Tiralongo e la moglie affidò in via esclusiva a quest’ultima i figli della coppia. Il 59enne aspettò il dirigente comunale al bar del Baraccano, e dopo l’accoltellamento fu arrestato dalla Squadra mobile nella vicina via San Petronio Vecchio, sporco di sangue e con due coltelli nascosti in una borsa, oltre a quello con lama di 20 centimetri usato per aggredire Pennizzotto e a sua volta sporco di sangue.

Per salvare la vita a Pennizzotto, colpito da nove coltellate all’addome, i medici lo sottoposero a diversi interventi chirurgici, seguiti da un lungo ricovero in Rianimazione. Oltre alla vittima, nel processo era parte civile anche il Comune, il cui legale Antonio Carastro ha chiesto e ottenuto un risarcimento di 20.000 euro e per il quale oggi era presente in aula l’assessora alla Sicurezza Matilde Madrid. Da parte sua, Basile aveva chiesto la riqualificazione dell’imputazione in lesioni personali. Le motivazioni saranno depositate nel giro di 90 giorni. Parlando con i cronisti al termine dell’udienza, Pennizzotto- assistito dall’avvocata Chiara Rizzo e al quale è stata riconosciuta una provvisionale di 80.000 euro– ha dichiarato che dal giorno dell’aggressione “la mia vita è cambiata”.

Ad esempio, ha spiegato, “una volta facevo arrampicata, che per me era lo sport della vita, e ora non posso più farlo”. Ora, ha concluso, “lavoro in un altro ufficio comunale, dove la mia sicurezza è maggiormente garantita”.