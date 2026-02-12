Toh, nella pentola della mensa scolastica c’è un topo. E non è Ratatouille

NAPOLI – Un topo all’interno di una pentola utilizzata per la preparazione dei pasti agli studenti: è accaduto all’istituto comprensivo G. Costantini di San Paolo Belsito (Napoli), dove, alle 13 circa di oggi, sono intervenuti i carabinieri, su segnalazione della preside.

La scoperta è avvenuta poco prima della somministrazione del pasto agli alunni della scuola primaria da parte di un’operatrice della società che si occupa della refezione scolastica. Nessuno degli alunni ha consumato vitto proveniente da quella somministrazione. Attivati il servizio Asl di Marigliano e i carabinieri del Nas di Napoli.