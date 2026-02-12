giovedì 12 Febbraio 2026

Peggiorano le condizioni del bimbo in attesa di trapianto di cuore a Napoli, ci sono 6 indagati

L'avvocato della famiglia del piccolo, ricoverato al Monaldi, dà un tragico aggiornamento del suo stato di salute. Nel frattempo sono sei le persone dell'equipe chirurgica chiamate a rispondere dell'accaduto ai pm

Data pubblicazione: 12-2-2026

NAPOLI – Presenta una condizione di ingrossamento del fegato il bimbo di due anni che si trova ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, in attesa di un trapianto di cuore. Lo apprende la Dire da Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo.

VITA APPESA A UN FILO

Il bambino, affetto da cardiomiopatia, è stato sottoposto a trapianto lo scorso 23 dicembre, ma il suo nuovo cuore, arrivato da Bolzano, era inutilizzabile a causa del ghiaccio non idoneo utilizzato per il trasporto. Il piccolo è attaccato all’Ecmo, in attesa di un nuovo cuore, ma le sue condizioni di salute sono in peggioramento.

LE INDAGINI

Proseguono, intanto, le indagini della procura di Napoli sul caso, con sei persone, tra medici e altri operatori sanitari, iscritte nel registro degli indagati. Si ipotizza il reato di lesioni colpose. La procura ha delegato le indagini ai carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Napoli.

