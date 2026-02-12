Tg Cultura, l’edizione di giovedì 12 febbraio 2026

ROMA, DA GIUGNO ALLA GALLERIA BORGHESE LE METAMORFOSI DI OVIDIO

Il Rijksmuseum di Amsterdam ha dato il via a ‘Metamorfosi. Ovidio e le arti’, il grande progetto espositivo nato dalla collaborazione del museo olandese con Galleria Borghese. A cura di Francesca Cappelletti e Frits Scholten, la mostra approderà a Roma dal 23 giugno al 20 settembre in una configurazione autonoma e originale. A partire dalle Metamorfosi di Ovidio, il progetto esplora il tema della metamorfosi come principio universale e come chiave di lettura del cosmo, della materia e della condizione umana. Dai grandi maestri del Rinascimento e del Barocco fino ad artisti di epoche più vicine a noi – tra cui Correggio, Michelangelo, Tiziano, Rubens, Poussin, fino a Gerôme, Rodin e Brancusi – l’esposizione metterà in luce la forza visiva e concettuale dei racconti ovidiani.

IL CARNEVALE DI SCIACCA COMPIE 400 ANNI, PRONTA EDIZIONE 2026

Il Carnevale di Sciacca, che si appresta a compiere 400 anni, è ai blocchi di partenza: l’evento, uno dei più longevi d’Italia, si terrà in 5 giornate da sabato 14 a domenica 22 febbraio. Il circuito sarà animato da otto imponenti corsi mascherati di carri allegorici, realizzati in cartapesta con movimenti meccanici, gruppi mascherati con costumi creati ad arte, musiche inedite, recite allegoriche e un programma di eventi culturali, show e attività collaterali. Ospiti d’eccezione saranno i ‘Me contro te’ e Fabio Rovazzi, mentre per il gran finale di domenica 22 febbraio è prevista la proclamazione dei vincitori e a seguire verrà svelato il manifesto del Carnevale di Sciacca per l’edizione 2027.

LUCCA COLLEZIONANDO, FESTIVAL VINTAGE-POP DEDICATO AL FUMETTO

È iniziato il conto alla rovescia verso Lucca Collezionando, il festival vintage-pop dedicato al fumetto e ai mondi del fantastico. L’appuntamento è sabato 28 e domenica 29 marzo al Polo Fiere di Lucca per un’immersione nelle magiche atmosfere del mondo analogico che farà rivivere il clima della cultura pop degli anni ‘70, ‘80 e ’90 con tocchi di contemporaneità. Tra gli ospiti del mondo fumetto Sergio Gerasi, autore del manifesto di questa nona edizione della manifestazione e protagonista di una mostra con oltre 30 opere che ne ripercorrono la carriera artistica. L’esposizione sarà impreziosita da una tavola originale di Crepax, un ritratto del personaggio simbolo Valentina. Ospiti speciali a Lucca Collezionando anche Vauro e dalla Francia Neyef, al secolo Romain Maufront.

IL MIC ACQUISISCE ‘ECCE HOMO’ PER 14,9 MILIONI DI DOLLARI

Il Ministero della Cultura conferma l’acquisizione del quadro ‘Ecce Homo’ di Antonello da Messina. L’opera è stata comprata per 14,9 milioni di dollari da Sotheby’s – storica casa d’aste internazionale attiva nel mercato dell’arte. Il quadro è un piccolo pannello dipinto su entrambi i lati: da un lato è raffigurato un intenso ‘Ecce Homo’, con Cristo coronato di spine, dall’altro un San Girolamo penitente in un aspro paesaggio roccioso. Le dimensioni ridotte e la doppia raffigurazione suggeriscono una funzione devozionale privata, confermata anche dalle tracce d’uso legate alla sua lunga storia come oggetto di culto.