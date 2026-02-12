VIDEO| James Van Der Beek nel suo compleanno: “Cosa mi ha insegnato il cancro? Siamo degni dell’amore”

ROMA – “L’anno più difficile della mia vita”. Così James Van Der Beek descriveva in video il percorso di cure contro il cancro al colon retto poco meno di un anno fa, l’8 marzo 2025. In una clip autogirata nel giorno del suo ultimo compleanno, l’attore – scomparso nella mattinata di ieri, 11 febbraio – condivideva con i fan su Instagram “quello che ho imparato”, rivelando le riflessioni nate dopo la scoperta della malattia. Il post oggi si è riempito di commenti e messaggi di cordoglio da parte di una generazione che è cresciuta guardando “Dawson’s Creek” e che ora piange il suo idolo.

“Quando era più giovane mi definivo un attore, giusto? Il che non mi ha mai dato grande soddisfazione. Poi sono diventato un marito ed è stato molto meglio. Sono diventato padre ed è stato il massimo. Mi sono potuto definire un marito amorevole, capace, forte e solidale, un padre, un capofamiglia, un custode della terra su cui abbiamo la fortuna di vivere. E per molto tempo mi è sembrata un’ottima risposta alla domanda ‘Chi sono? Cosa sono?’“, dice nel video Van Der Beek.

“FACCIA A FACCIA CON LA MORTE”

“Poi quest’anno ho dovuto guardare la mia mortalità in faccia. Ho dovuto confrontarmi con la morte e tutte quelle definizioni a cui tenevo tanto mi sono state strappate via“, prosegue. “Ero via per le cure e quindi non potevo più essere un marito che aiutava la moglie, un padre che andava a prendere i suoi figli a scuola, li metteva a letto ed era lì per loro. Non potevo nemmeno essere un supporto economico perché non lavoravo e nemmeno essere un custode della terra, perché a volte ero troppo debole per potare gli alberi”, racconta nella clip l’allora neo 48enne che nel 2024 ha rivelato al mondo di essersi ammalato.

LEGGI ANCHE: VIDEO| Reunion per il cast di Dawson’s Creek, ma senza James Van Der Beek. L’attore rinuncia per problemi di salute

“Così mi sono trovato di fronte alla domanda: ‘Se sono solo un uomo magro e debole, solo in un appartamento con il cancro, cosa sono? Ho meditato ed è arrivata la risposta. Sono degno dell’amore di Dio, semplicemente perché esisto“, sottolinea l’attore. “E se sono degno dell’amore di Dio, non dovrei esserlo del mio amore? E lo stesso vale per voi”, assicura Van Der Beek. “Se il discorso sembra troppo religioso, potete togliere la parola Dio il vostro mantra può essere semplicemente ‘Sono degno dell’amore’, perché lo siete”, conclude. Oggi quelle parole risuonano sui social e vengono ricondivise per salutare la star.