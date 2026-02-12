VIDEO| Sanremo 2026, Carlo Conti in videochiamata con Fiorello: “Pilar Fogliati co-conduttrice. Pucci? Mi dispiace molto”

ROMA – Continuano gli annunci a poco meno di due settimane dall’inizio del Festival di Sanremo. Gli ultimi, Carlo Conti li ha fatti intervenendo a La Pennicanza, il programma condotto da Fiorello e Fabrizio Biggio su Rai Radio2, RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre.

Il conduttore e direttore artistico della kermesse, intanto, ha commentato per la prima volta l’affaire Pucci, rispondendo a domanda di Fiorello: “Ci si può scherzare e voi fate bene a farlo – ha detto riferendosi alle gag de La Pennicanza -. A me però dispiace molto per Andrea, da un punto di vista umano e professionale. Ci sta, perché un comico sente anche la paura: lì devi andare con leggerezza, serenità e divertimento. Poi, siccome ‘Sanremo è Sanremo’, deve per forza fare notizia… di certo non pensavamo di creare un affare di stato così importante! La mia scelta era per un artista che riempie teatri, non vado mica a chiedere cosa pensa o fa nella vita o sui social, di cui tra l’altro sono negato…”

LEGGI ANCHE: Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026. Meloni: “Spaventosa deriva illiberale della sinistra”. La Rai: “Grande rammarico e preoccupazione”

Parlando di annunci e commentando gli ultimi rumors, Conti ha rivelato: “Pilar Fogliati sarà con noi nella seconda serata, con Achille Lauro e Lillo come co-conduttori, ci divertiremo in questa grande festa del mercoledì”.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2026, Tiziano Ferro super-ospite della prima puntata

LEGGI ANCHE: Sanremo 2026, Irina Shayk è la co-conduttrice della terza serata

Il conduttore, rispondendo ad una battuta dello showman siciliano, ha aggiunto: “Più co-conduttori e ospiti che cantanti? Anche lo scorso anno non scherzavo… e c’era Malgioglio che valeva per quattro! Eros Ramazzotti? Non è ancora sicuro, so che sta girando sui siti ma ho letto anche io tante cose, compreso il nome di Madonna! C’è un polverone ed è anche questo il bello di Sanremo. Pieraccioni e Panariello? Non vengono, non hanno voglia! Non hanno prenotato nemmeno un albergo!”.

Conti ha concluso ufficializzando i nomi degli artisti che saliranno sul palco Suzuki: “Avremo con noi Gaia, Bresh, i The Kolors e Francesco Gabbani. E l’ultima sera, a festeggiare i 60 anni di attività, ci saranno i Pooh!”. Fiorello ha chiosato con un’ulteriore battuta: “I Pooh sono come le tasse, li levi, li levi… ma ci sono sempre!”.