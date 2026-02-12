Nordio: “Garlasco? Un’anomalia della giustizia. Con il sì alla riforma non succederebbe”

ROMA – Alberto Stasi “è stato assolto in primo e secondo grado, poi condannato in terzo grado dopo un giudizio di rinvio della Cassazione. Già lì si vedeva l’anomalia della nostra giustizia: se una persona può essere condannata al di là di ogni ragionevole dubbio, quando sei stato assolto due volte come fai a dire che lo condanni al di là di ogni ragionevole dubbio se già due giudici hanno dubitato?”, ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, intervenendo ‘A Nessuno Escluso’, il talk politico di Chora & Will Media live su YouTube.

“Una volta che noi avremo introdotto questa riforma che attua in gran parte il processo accusatorio anglosassone, che è quello che è entrato in vigore quarant’anni fa voluto da Giuliano Vassalli, allora potremo intervenire sul codice di procedura penale per evitare casi come quello di Garlasco“, ha concluso il ministro parlando del referendum in programma il 22 e il 23 marzo.