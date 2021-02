Scuola e Università, ecco chi sono i ministri del governo Draghi

CHI È PATRIZIO BIANCHI ALLA GUIDA DELL’ISTRUZIONE

Patrizio Bianchi è il nuovo ministro dell’Istruzione del Governo a guida Mario Draghi.

Bianchi, economista ferrarese 68enne, già a capo della task force per la riapertura delle scuole a settembre, succede alla pentastellata, Lucia Azzolina. Tra i suoi incarichi principali, spicca quello di rettore dell’Università di Ferrara fino al 2010 e l’assessorato a Scuola, Università e Lavoro in Regione Emilia-Romagna per due mandati, sotto Errani prima e Bonaccini poi.

CHI È CRISTINA MESSA, NUOVO MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ

Cristina Messa è il nuovo ministro dell’Università del governo Draghi. Già rettrice all’Università Milano Bicocca dal 2013 al 2019, ricercatrice al San Raffaele di Milano, subentra, anch’essa come figura ‘tecnica’ del nuovo esecutivo, all’uscente Gaetano Manfredi.