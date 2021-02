Per Carnevale alunni indossano mascherine con bocca e naso da pagliaccio

BARI – Mascherine anti contagio che sorridono con naso e labbra di colore rosso, da pagliaccio, per “regalare un po’ di normalità” ai piccoli alunni. A realizzarle sono state le maestre della scuola dell’infanzia del plesso Carella dell’istituto comprensivo Carella – Marconi di Canosa di Puglia, nel nord barese.

E così stamattina i bambini delle sette sezioni scolastiche hanno potuto mascherarsi per il carnevale nel rispetto delle norme anti virus. “Nell’impossibilità di fare una festa con fischietti, abiti di maschere tradizionali e tanti dolci come negli anni scorsi, abbiamo pensato a un modo per consentire ai piccoli di vivere comunque l’allegria del carnevale. E allora abbiamo deciso di sfruttare uno dei dispositivi di protezione individuale più usati da un anno a questa parte: le mascherine. Così i nostri alunni sono diventati dei simil pagliacci”, spiegano alla Dire le maestre Anna Di Palo e Rosaria Ardito, responsabili della sezione D.

All’iniziativa hanno partecipato tutte le insegnanti del plesso che hanno indossato, oltre alle mascherine, buffi occhiali e colorati cappelli. “Con il placet della nostra dirigente siamo riuscite – dicono – a rendere gioioso il carnevale 2021 segnato dall’emergenza sanitaria. La speranza è che si possa tornare quanto prima a riabbracciarsi per fare festa”, concludono le maestre.