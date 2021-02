Regina Madalozzo: “Male employment has privileges even in times of crisis”

by Bianca Oliveira

SAO PAULO – The pandemic aggravated the inequality between men and women in the Brazilian labor market. According to the latest available data from the Institute for Applied Economic Research (Ipea), the percentage of women working stood at 45.8% in the third quarter of 2020, the lowest level since 1990.

In an interview to Dire news agency, the coordinator of Insper’s Women and Territory nucleus, Regina Madalozzo, says that the social and economic transformations caused by Covid-19 have made visible the overload of women’s work beyond the professional side.

“The most important feature of the coronavirus crisis was to open up the vulnerability that we have in the issue of care, of what we call domestic production. The participation of women in the labor market does not come together with a discussion of social roles that would allow the same conditions between men and women, and the pandemic wide-open this”, says Regina.

The lack of a support network during isolation, such as schools and nannies, made it impossible for many women to keep their jobs normally or to seek relocation to the market. Therefore, emergency aid played an important role in maintaining family care.

“Economic aid made it possible for the loss of income not to be so great and for the situation not to worsen further, so we discussed the continuity of emergency aid in Brazil. Because if you have a very large share of families headed by women and they can’t work or go out to look for a job, what are you going to do?” explains the coordinator.

Currently in Brazil, 49.5% of families are led by women, as pointed out by the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas). Their return to the job market, however, tends to be even slower than that of men, according to Regina Madallozo.

“The return of employment for women depends on a social organization that we are not yet prepared for. The participation of men, however, resumes more quickly, not only because they are in sectors that are less vulnerable to all of this, but because male employment has a certain privilege even in times of crisis. As astonishing as it may be, when some companies think about firing, they are more afraid of firing fathers than mothers”, she says.

According to the General Register of Employed and Unemployed (Caged – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), 230,200 vacancies were created last year for men, while women lost 87,600 jobs.

DIVARIO DI GENERE SU LAVORO, CON COVID INDIETRO DI 30 ANNI

di Bianca Oliveira

SAN PAOLO DEL BRASILE – La pandemia di Covid-19 ha aggravato le disuguaglianze tra uomini e donne nel mercato del lavoro in Brasile. Secondo gli ultimi dati dell’Istituto per la ricerca economica applicata (Instituto de Pesquisa Economica Aplicada, Ipea), la percentuale di donne che lavorano si è attestata al 45,8% nel terzo trimestre del 2020, il livello più basso dal 1990.

In un’intervista all’agenzia Dire, la coordinatrice del nucleo Donne e territorio dell’Institute of Teaching and Research (Insper), Regina Madalozzo, sottolinea che le trasformazioni sociali ed economiche provocate dal Covid-19 hanno reso evidente il fatto che le donne hanno un sovraccarico di lavoro ben oltre i compiti legati alla loro professione.

“Il contributo più importante che la crisi del coronavirus ha portato è stato quello di riaprire il dibattito sulla vulnerabilità che soffriamo in tema di ‘cura’ intesa come attività domestiche” dice Madalozzo. “La partecipazione delle donne al mercato del lavoro non è accompagnata da una discussione sui ruoli sociali, che consentirebbe a uomini e donne di godere delle stesse condizioni, e la pandemia ha messo a nudo questo problema”.



Il fatto che durante il lockdown siano venute meno reti di sostegno come la scuola o le baby-sitter ha reso impossibile per molte donne mantenere il proprio impiego oppure cercarne un altro, rientrando nel mercato. In questo quadro, secondo l’esperta dell’Insper, gli aiuti di emergenza erogati dal governo federale nei mesi scorsi hanno giocato un ruolo importante per le famiglie.

“Questi aiuti economici hanno attutito l’eventuale perdita di reddito da parte delle famiglie, evitando che la situazione peggiorasse ulteriormente” dice Madalozzo. “Per questo stiamo discutendo la possibilità di continuare a erogare aiuti di emergenza. Perché quale risposta intendiamo dare a tutte quelle famiglie nelle quali a garantire il reddito pensa unicamente la donna, oppure è la donna a contribuire alla maggior parte del salario e ora a causa della crisi non riesce a lavorare o a rimettersi in cerca di un altro impiego?”

Una situazione che a oggi, in Brasile, riguarda il 49,5 per cento delle famiglie, come emerso da uno studio diffuso dall’Istituto brasiliano di geografia e statistica (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatisticas, Ibge).



Secondo Madalozzo, la ripartenza per le donne sul mercato del lavoro tende ad essere ancora più lenta rispetto a quella degli uomini. “Il loro ritorno al lavoro dipende da un’organizzazione sociale per la quale non siamo ancora preparati” dice l’esperta. “Il ritorno degli uomini, invece, riprende più rapidamente non solo perché avviene in settori meno vulnerabili a queste dinamiche, ma perché sul posto di lavoro gli uomini godono di privilegi anche in tempo di crisi. Per quanto sorprendente possa sembrare, ci sono ancora molte aziende che, quando decidono di fare tagli sul personale, hanno più timore a licenziare i padri che le madri”.

Secondo il Registro generale dei lavoratori e dei disoccupati (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Caged), l’anno scorso sono stati creati impieghi per 230.200 uomini, mentre le donne hanno perso 87.600 posti di lavoro.

REGINA MADALOZZO: “O EMPREGO MASCULINO TEM PRIVILEGIOS MESMO EM MOMENTO DE CRISE”

por Bianca Oliveira

SAO PAULO – A pandemia agravou a desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho brasileiro. Segundo os últimos dados disponíveis do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o percentual de mulheres que estavam trabalhando ficou em 45,8% no terceiro trimestre de 2020, o nível mais baixo desde 1990.

Em entrevista à agência de notícias Dire, a coordenadora do núcleo Mulheres e Território do Insper, Regina Madalozzo, conta que as transformações sociais e econômicas provocadas pela Covid-19 tornaram visíveis a sobrecarga do trabalho das mulheres para além do lado profissional.

“O traço mais importante da crise do coronavírus foi escancarar a vulnerabilidade que a gente tem na questão do cuidado, do que chamamos de produção doméstica. A participação das mulheres no mercado de trabalho não vem junto com uma discussão de papéis sociais que permitissem as mesmas condições entre homens e mulheres, e a pandemia escancara isso”, afirma Regina.

A falta de uma rede de apoio durante o isolamento, como as escolas e babás, impossibilitou muitas mulheres de manter seus empregos normalmente ou de procurar recolocação no mercado. Por isso, o auxílio emergencial desempenhou um papel importante na manutenção dos cuidados com a família.

“A ajuda econômica possibilitou que a perda de renda não fosse tão grande e que a situação não se agravasse ainda mais, por isso discutimos a continuidade do auxílio emergencial no Brasil. Por que se você tem uma parcela muito grande de famílias chefiadas por mulheres e elas não conseguem trabalhar nem sair para procurar emprego, o que é que você vai fazer?”, explica a coordenadora.

Atualmente no Brasil, 49,5% das famílias são lideradas por mulheres, conforme aponta o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). O retorno delas para o mercado de trabalho, porém, tende a ser ainda mais lento do que o dos homens, segundo Regina Madallozo.

“A volta do emprego para as mulheres depende de uma organização social que a gente ainda não está preparado. Já a participação dos homens retoma mais rapidamente, não só porque eles estão em setores menos vulneráveis a tudo isso, mas porque o emprego masculino tem um certo privilégio mesmo em momentos de crise. Por mais espantoso que seja, quando algumas empresas pensam em demitir elas têm mais temor de demitir pais de família do que mães de família”, afirma.

De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), no ano passado foram criadas 230,2 mil vagas ocupadas por homens, enquanto as mulheres perderam 87,6 mil postos.