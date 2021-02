Governo, Partito Gay: “Cartabia ministra rischio per diritti Lgbt+”

ROMA – “La Cartabia ha affermato che si deve differenziare la famiglia da altre forme di convivenza e non permettere il matrimonio omosessuale. Sarà in grado di tutelarci?”. Lo domanda Fabrizio Marrazzo, portavoce Partito Gay per i diritti Lgbt+, Solidale, Ambientalista, Liberale.

Poi, attacca: “Purtroppo le sue dichiarazioni in tema di diritti delle persone lesbiche, gay e trans (Lgbt+), in particolare sul matrimonio omosessuale, non sono rassicuranti, pertanto riteniamo la sua nomina un rischio per i nostri diritti. Infatti la Cartabia ha affermato: ‘Costituzione italiana protegge la famiglia, differenziandola da altre forme di convivenze e non permette il matrimonio omosessuale’, frase inquietante, perché dare diritti ad altri non lede nessuna famiglia. Siamo sicuri che sarà in grado di tutelare i diritti della nostra comunità? Si parla di governo Ursula, ma Von Der Leyen è favorevole ai diritti delle famiglie Lgbt+, ci auguriamo che anche il governo Draghi lo sia”.