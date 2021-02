Maltempo, in Campania allerta neve anche a bassa quota

NAPOLI – La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo valida a partire dalla mezzanotte e fino alle 23:59 di domani, sabato 13 febbraio, per diverse criticità. In dettaglio: sull’intero territorio si prevede un sensibile abbassamento delle temperature con nevicate e gelate anche a bassa quota. Sempre su tutta la Campania spireranno venti forti da Nord-Est con locali raffiche, tendenti a settentrionali. Il mare si presenterà agitato.

Sulla fascia costiera tirrenica dalla Piana Campana fino al Cilento oltre all’allerta per nevicate, gelate e vento, entra in vigore un’allerta meteo di colore “Giallo” per precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale che potranno dar luogo ad un dissesto idrogeologico localizzato.

La Protezione civile della Regione Campania, in vista dell’allerta meteo anche per nevicate e gelate, è già in contatto con le Prefetture delle zone interne e ha provveduto alla distribuzione di sale da utilizzare eventualmente sulle strade interessate dalle nevicate alle associazioni di volontariato regolarmente iscritte. Inoltre, la Sala operativa ha già attivato i mezzi spargisale e si tiene in stretto contatto con i Comuni.