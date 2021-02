Il vaccino a Renzo Piano inaugura la fase 2 a Genova

GENOVA – Con la prima dose Pfizer al senatore a vita Renzo Piano, è iniziata stamattina a Genova la “fase 2” della campagna vaccinale anti covid, dedicata agli ultra ottantenni. Per quattro giorni, oggi, domani, lunedì e martedì, 2.252 anziani, estratti a sorte, riceveranno la prima dose di Pfizer o Moderna, su chiamata diretta da parte delle aziende sanitarie. Da martedì, invece, via libera alle prenotazioni attraverso la piattaforma web dedicata, il Cup e un numero verde, a cui successivamente si aggiungeranno farmacie e medici di medicina generale. L’obiettivo della Regione è arrivare a immunizzare tutti gli ultra ottantenni liguri entro la prima settimana di maggio, iniziando nel frattempo a vaccinare altre categorie a rischio, per un totale di circa 200.000 liguri.

“Mi vorrei rivolgere ai carissimi compagni di vita, ai miei coetanei: fatelo questo vaccino perché è importante, per voi e per gli altri“. È l’appello del senatore a vita Renzo Piano, questa mattina a Genova, dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino anti covid, dando il via alla fase 2 della campagna vaccinale, dedicata agli over 80. “Mi ha fatto ricordare quando ero bambino e allora il vaccino era un dono prezioso, si aspettava con ansia, era una cosa bella- prosegue l’archistar- e ha funzionato perché, se sono qui a parlarne, ha funzionato e ha protetto. Allora non c’era il covid, ma malattie terribili. Allora ci affidavamo con gioia alla scienza: torniamo a quell’innocenza perché è importante”. E il senatore a vita invita i suoi coetanei a dare testimonianza “ai giovani: noi siamo gli anziani, i saggi e l’unica cosa che serve oggi è l’esempio. Fidiamoci perché la medicina è quella che ci ha salvato finora”.

