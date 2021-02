M5s, Meloni: “Rispetto Di Battista, ma non credo ci saranno molti fuoriusciti”

ROMA – Se ci saranno esponenti del M5S che dovessero dire di no “possiamo lavorare in alcuni casi insieme all’opposizione, ma non penso che saranno divisioni tali da ribaltare i numeri del governo in Parlamento“. Cosi’ la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a Start su SkyTg24.

Poi: “Quella di Di Battista è una posizione che rispetto. In questi giorni si è battuto per il no e probabilmente con un quesito normale, comprensibile al genere umano, avrebbe anche vinto. Certo il M5S ha messo alla prova i suoi sostenitori e militanti in questi anni: dicevano che non avrebbero fatto nessuna alleanza, alla fine l’unico partito con cui non si sono alleati siamo noi, ma per scelta di Fratelli d’Italia”.