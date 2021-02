Zingaretti: “Alleanza con M5s fondata su programma, chiamatela ‘Filomena’ ma è importante”

ROMA – Il risultato della votazione su Rousseau è “molto importante ed è anche l’ennesimo segnale del travaglio” nel M5s che “nel parlamento è il partito di maggioranza relativa”. Lo ricorda il segretario del Pd Nicola Zingaretti durante la direzione del partito.

“Anche questo risultato conferma la giustezza di aver investito politicamente sull’importanza di tenere comunque viva l’alleanza tra Leu, M5s e Pd– aggiunge il leader dem – senza quella strategia forse oggi ci troveremmo a sostenere un governo solo con la Lega, con Forza Italia e Italia Viva”.

Zingaretti invita a smetterla “con questa ipocrisia degli aggettivi accanto alla parola ‘alleanza’, come accade quando si affianca alla parola l’aggettivo ‘strategica’. Chiamatela come volete, chiamatela Filomena, ma la sostanza è che un’alleanza è un patto, un incontro costruito tra due o più parti per un fine comune. E’ lo strumento attraverso il i valori non vengono solo decantati ma si possono affermare. Per questo è stato importante tenerla in piedi. E’ un’alleanza politica fondata su un programma che ha portato a uno sviluppo politico delle varie componenti e che oggi ci fanno essere più forti”.