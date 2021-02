La Calabria vaccina il personale scolastico, scuole chiuse per due settimane

REGGIO CALABRIA – Il personale scolastico calabrese sarà vaccinato contestualmente alla popolazione ultra 80enne. È quanto ha deciso il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì, d’intesa con la responsabile dell’Ufficio scolastico regionale e i rappresentanti di tutte le sigle sindacali del settore per avviare il nuovo programma, ideato per contrastare con più efficacia la diffusione del Covid-19 e consentire la conclusione dell’anno scolastico in sicurezza.

Per agevolare la somministrazione della prima dose a tutto il personale scolastico, e di evitare ulteriori disagi e disservizi, Spirlì ha inoltre proposto la chiusura di tutte le scuole regionali di ogni ordine e grado per un tempo pari a due settimane. Le organizzazioni sindacali, dopo aver manifestato apprezzamento per l’attenzione che il presidente della Regione continua a dimostrare al mondo della scuola, hanno accettato tutte le proposte. Nei prossimi giorni dirigenti della Regione e sindacati metteranno a punto l’apposito piano delle vaccinazioni, per consentire la somministrazione volontaria delle dosi a tutti quegli operatori scolastici che avranno dato il loro assenso.