Governo Draghi, Di Battista lascia il M5s: “Mi faccio da parte”

ROMA – “Ho un grandissimo rispetto per la decisione degli iscritti, persone per bene che non si lasciano influenzare, zero polemiche. Le accetto ma non le digerisco. Da diverso tempo non sono d’accordo con alcune scelte del Movimento cinque stelle, non posso che farmi da parte: da ora in poi non parlero’ piu’ a nome del Movimento cinque stelle, anche perche’ il Movimento cinque stelle non parla a nome mio”. Cosi’ Alessandro Di Battista, durante una diretta Facebook.

“Se poi un domani la mia strada dovesse incrociarsi di nuovo col Movimento cinque stelle vedremo- aggiunge- dipendera’ esclusivamente dalle idee politiche, non da candidature o possibili ruoli”. Infine, conclude: “E’ stata una bellissima storia di amore, piena di gioie e battaglie vinte, anche qualcuna persa”.

