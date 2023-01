Ciampino, la sindaca Colella: “Ecco come useremo i due milioni di euro del Pnrr”

ROMA – È un 2023 ricco di sfide quello presentato dalla sindaca di Ciampino Emanuela Colella, che in un’intervista alla Dire ha parlato dei nuovi progetti per la città e degli importanti finanziamenti in arrivo. Alla città di Ciampino, infatti, sono destinati circa due milioni del Pnrr, che hanno permesso alla Giunta comunale la realizzazione di un crono-programma “per una manutenzione straordinaria delle strade, che prevederà il rifacimento dei marciapiedi e della pavimentazione stradale di via Mascagni, via Verdi, un tratto di via Pirzio Biroli, il rifacimento dei marciapiedi e della pavimentazione di via Marcandreola, solo per citarne alcune”, ha dichiarato la sindaca.

Altro progetto della giunta Colella riguarda “la riqualificazione e l’abbattimento delle barriere architettoniche del parco Piccolo Principe“, oltre a interventi sul territorio “sulla pubblica illuminazione” e la realizzazione di una “ciclovia che vedrà l’attuazione di un percorso pedonale della lunghezza di circa 10 km che congiungerà i punti strategici della nostra città”.

Priorità della sindaca e dell’agenda di governo della Giunta rimangono le scuole: “Un finanziamento di circa 110mila euro permetterà la messa in sicurezza e per dispositivi di ancoraggio anti-caduta nei terrazzi delle nostre scuole, come la Sabi, la King, la Volpicelli”, ricorda Colella, mentre 500mila euro dei finanziamenti regionali saranno destinati alla “riqualificazione e messa in sicurezza della scuola Gianni Rodari, cui verranno aggiunti fondi comunali per 160mila euro”.

Altri 500mila euro della Regione Lazio “saranno invece destinati alla riqualificazione e all’adeguamento dell’impianto sportivo di via Cagliari, Arnaldo Fuso, a cui si aggiungeranno 580mila euro di fondi comunali. L’impianto sportivo di Via Cagliari – ha sottolineato la sindaca – è un bene comune che deve rimanere ai cittadini, come tante altre parti importanti del nostro patrimonio comunale”. A questo proposito la prima cittadina ha ricordato la decisione di revoca dei due project financing della precedente amministrazione, scelta valutata positivamente anche dall’Anac, ribadendo la volontà politica per cui i beni pubblici rimangano ai cittadini.

Infine, la sindaca ha annunciato un “l’inizio dei lavori per l’edificio di edilizia residenziale pubblica in via Lucrezia Romana, un finanziamento importante del Pnrr quota parte della Regione Lazio”. Il progetto, ha illustrato Colella, “prevederà la demolizione della struttura fatiscente e la costruzione di un nuovo edificio di sei piani che ospiterà 12 alloggi di edilizia residenziale pubblica. È un intervento importante a favore delle persone fragili e una risposta che la città ci chiede in termini di politiche abitative”.

Colella si è detta “soddisfatta” anche del bilancio dei progetti realizzati dal Comune per le festività natalizie: “Abbiamo avuto oltre 30 appuntamenti tra mercatini, spettacoli, concerti, laboratori, iniziative di solidarietà, che hanno visto la partecipazione di tanti cittadini, a dimostrazione della bontà del nostro programma e del nostro calendario natalizio e anche che la strada intrapresa è quella giusta”, ha commentato la sindaca. “C’è stata veramente una grande partecipazione e abbiamo cercato di fare un programma diversificato che rispondesse alle esigenze di tutti i cittadini, che hanno risposto veramente bene”, ha concluso.

