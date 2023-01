Il ministro Sangiuliano: “Nessun aumento dei biglietti nei musei, solo gli Uffizi ma c’è autonomia”

ROMA – “Non c’è stato nessun aumento dei biglietti dei musei, c’è stato un direttore di un museo, Eike Schmidt, che in virtù dell’autonomia, che non ho fatto io, ha deciso di alzare il prezzo degli Uffizi“. Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in audizione alle commissioni Cultura congiunte di Camera e Senato. “Ieri sono stato alla Pinacoteca di Brera- ha aggiunto- e il direttore dice che lui non intende alzare il prezzo. Vorrei però riepilogare alcuni punti, perché a volte c’è disonestà intellettuale: noi garantiamo la domenica gratuita, che resterà in atto per tutti, io ho ampliato la gratuità al 25 aprile, al 2 giugno e al 4 novembre. Diamo l’ingresso gratis a tutti i ragazzi fino a 18 anni, e questo permane. Fino ai 25 anni si paga solo 2 euro, i disabili e gli accompagnatori non pagano così come i docenti che accompagnano le scolaresche. Se fate una comparazione con altri Paesi europei vedrete che noi siamo i più generosi”.

SANGIULIANO: LAVORERÒ CON ANCI E COMUNI PER SISTEMA CARD ANZIANI

“Intendo lavorare con l’Anci e i Comuni affinché si possa realizzare un sistema di card per anziani. Faccio un esempio: chi ha più di 65 anni paga 20 euro l’anno e gira tutti i musei che vuole”, è la proposta del titolare del Mic.

SANGIULIANO: GUALTIERI E GOTOR D’ACCORDO CON ME SU TICKET PANTHEON

“L’assessore Gotor e il sindaco Gualtieri sono d’accordo con la mia proposta di far pagare un piccolo biglietto, che vale quanto un caffè, 2 euro, per entrare al Pantheon, vincolando al bene quello che si ricava: le somme spese per la manutenzione di quel luogo, ma anche della piazza”, ha aggiunto Sangiuliano.

