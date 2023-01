‘Come uccidere la tua famiglia’: il libro del Principe Harry nel mirino dell’umorismo inglese

ROMA – L’autobiografia del Principe Harry è finalmente in libreria. ‘Spare- Il minore‘, è il libro che racconta le memorie del secondogenito del re Carlo III e della defunta principessa Diana e che si prepara a diventare un best-seller in tutte le librerie del mondo. Le vetrine dei negozi sono piene della copertina che mostra il volto serio del duca di Sussex e nel Regno Unito le code per accaparrarsi una copia del libro si sono registrate già dalla mezzanotte del giorno prima dell’uscita.

LEGGI ANCHE: Harry e le rivelazioni shock: l’aggressione di William, l’uniforme nazista e il ‘no’ a Camilla

Un libro-rivelazione che sicuramente continuerà a far parlare di sè anche nei prossimi mesi, in particolare sulle rivelazioni che il Principe, grazie alla sapiente penna del premio Pulitzer J.R. Moehringer, ha messo nero su bianco: dalle botte con il fratello William ai bagordi giovanili e quando era militare in Afghanistan. Non da ultimo le accuse alla cognata e alla nuova moglie (Camilla) del padre. Insomma, la Royal Family non viene risparmiata.

LEGGI ANCHE: Harry rovina il compleanno di Kate Middleton: le accuse nel libro ‘Spare’

E restando in tema di ‘parenti serpenti, cugini assassini, fratelli coltelli‘, come recita il famoso proverbio italiano, anche gli inglesi non si sono dimostrati da meno e in pieno ‘British humor’ una libreria ha messo in vetrina il libro di Harry accanto al fenomeno editoriale ‘How to Kill Your Family – Come uccidere la tua famiglia di Bella Mackie che non lascia intendere nessun fraintendimento. La foto è stata postata su Twitter dalla giornalista e corrispondente dal Regno Unito per Sky Tg24.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it