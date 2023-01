Ancora condanne per la storia di Valentina a ‘C’è Posta per Te’, ma lei sui social difende il marito

ROMA – Continua a fare discutere la storia di Valentina e Stefano raccontata nell’ultima puntata di C’è Posta Per Te. Dopo la condanna del mondo social, prime tra tutti Chiara Ferragni e Sabrina Ferrilli, è arrivata quella del mondo della politica, con la deputata M5s Stefania Ascari che annunciato un interrogazione parlamentare in merito e ha chiesto a Maria De Filippi di “Correggere il messaggio distorto” lanciato attraverso il racconto di una “relazione intrisa di maschilismo e violenza psicologica tra un uomo e una donna”.

Nel programma la conduttrice ha raccontato gli sforzi di Valentina per essere una moglie modello, così come le violenza subite dalla donna. ‘A Natale 2021 cascano le patatine dal tavolo. Lui le dice: raccoglile, lei dice: fallo tu con l’aspirapolvere perché sto facendo altro. Lui le pesta e dice: adesso fallo tu e impara a fare subito quello che dico’, le parole della conduttrice.

A prendere le distanze dal programma che ogni anno macina record di ascolti in tv è stata anche l’associazione Telefono Rosa che sui social scrive: “Essere umiliata, trattata male, derisa, sentirsi costretta a svolgere alcune mansioni o attività solo perché donna, alzare la voce, sbattere i pugni e rompere oggetti. Questo non è amore, ma VIOLENZA PSICOLOGICA e come tale va combattuta e non normalizzata in Tv”.

IL POST DI VALENTINA

A schierarsi a favore di Stefano, paradossalmente, è stata nelle ultime ore proprio Valentina, che in un post su Instagram scrive: “Torneremo a sorridere, perché quello che sei infondo al tuo cuore solo io posso saperlo e chi ti conosce davvero... è facile dare pareri se non si conosce la persona e il vissuto, e io dopo averti sposato e averti donato tre figli penso che come ti descrivono non sei…ognuno di noi ha qualche difetto, chi più chi meno, ma se siamo ancora qui è perché quel mostro come ti descrivono non conoscendoti tu non lo sei….e si torneremo a sorridere…ma di nuovo INSIEME….❤️”.

