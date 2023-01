Tg Mondo Hi-Tech, edizione dell’11 gennaio 2023

PA. NEL 2022 NUMERI DIGITALIZZAZIONE AI MASSIMI STORICI

Anche nel 2022 i numeri della digitalizzazione in Italia hanno raggiunto i loro massimi storici. Con oltre 6 milioni di identità Spid attivate e più di 7 milioni di carte di identità elettronica rilasciate, continua ad aumentare il numero di cittadini che utilizzano l’identità digitale per accedere ai servizi online pubblici e privati. Nell’anno appena trascorso gli accessi tramite Spid sono stati oltre 1 miliardo, mentre le autenticazioni con Cie hanno raggiunto quota 21 milioni. Numeri importanti anche per l’App IO dei servizi pubblici: a fine 2022 i cittadini la hanno scaricata oltre 32 milioni di volte, con una media di utenti mensili di oltre 6,5 milioni. Accelera, inoltre, il ricorso ai pagamenti elettronici attraverso la piattaforma pagoPA: nel 2022 sono state eseguite circa 332 milioni di transazioni, con un controvalore economico pari ad oltre 61 miliardi di euro. “Sono numeri incoraggianti- ha commentato il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti- e dimostrano quanto gli italiani abbiano bisogno del digitale per poter vivere e lavorare meglio. Modernizzare il Paese- aggiunge- è una priorità che guidera l’azione di governo”.

TECNOLOGIA. STAMPA 3D, DA ENEA INNOVATIVO PROCESSO AL PLASMA

Un processo al plasma innovativo per produrre polveri da utilizzare per la stampa 3D di componenti complessi destinati ai settori aerospaziale, biomedicale e della robotica. È quanto hanno messo a punto i ricercatori Enea del Centro Ricerche di Portici (Napoli), dove è stato progettato e installato un impianto prototipo basato sulla tecnologia del plasma termico.

La tecnologia utilizzata sfrutta l’energia del plasma per rendere le polveri di forma irregolare ad alta “sferoidicità”, ovvero dotate di buona scorrevolezza e capacità di compattazione, requisito principale per applicazioni nel campo della stampa 3D, ma anche del plasma spray. “L’impiego di una sorgente ad alta densità di energia come il plasma-spiega Sergio Galvagno, ricercatore del Laboratorio Enea di Nanomateriali e dispositivi- consente processi veloci e un’alta flessibilità di produzione. Questo permette di realizzare prodotti on demand con rapidi cambi di produzione, ma anche di condurre la lavorazione nei momenti di minor costo dell’energia, ridurre le scorte di magazzino e minimizzare la produzione di rifiuti”.

SICUREZZA DIGITALE, TIKTOK SOTTO LA LENTE DEL COPASIR

TikTok finisce sotto la lente del Copasir, il Comitato parlamentare sulla sicurezza della Repubblica. Il social network cinese, amatissimo fra i giovani, sarebbe al centro di un’indagine conoscitiva per verificare la gestione dei dati degli utenti e il rapporto tra l’app e il governo della Cina. La preoccupazione è che i profili potrebbero essere sfruttati per condizionare le opinioni degli utenti, proprio come successe nel 2018 con Cambridge Analytica attraverso Facebook. Inoltre Pechino potrebbe disporre di molti dati per controllare le attività e gli spostamenti di chi usa la piattaforma. Per le stesse motivazioni in Usa Tik Tok è stato bandito dai cellulari dei dipendenti federali.

INNOVAZIONE. L’AUTO SENZA PILOTA PIÙ VELOCE DEL MONDO SU PISTA È A MILANO

La vettura ad intelligenza artificiale più veloce del mondo su pista è a Milano. La squadra del Politecnico ha infatti vinto l’8 gennaio la seconda edizione dell’Indy Autonomous Challenge (IAC) a Las Vegas, raggiungendo la straordinaria velocità massima di 290Km/h, nuovo record mondiale su pista per un’auto senza pilota. Spingendosi verso i confini delle corse a guida autonoma testa a testa, PoliMove (questo il nome dell’equipe dell’ateneo meneghino) ha gareggiato al Las Vegas Motor Speedway contro nove squadre provenienti da 17 università, di 6 Paesi da tutto il mondo. “Una vittoria- commenta il docente di Automatica del Politecnico, Sergio Savaresi- che rappresenta un importante passo avanti in termini di velocità, complessità della gara e gestione di situazioni testa a testa impegnative”.

