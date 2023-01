È morto il chitarrista Jeff Beck, da Eric Clapton a Jimmy Page l’addio al gigante del rock

ROMA – È morto Jeff Beck uno dei più grandi chitarristi rock di tutti i tempi. A portarlo via all’età di 78 anni è stata una forma letale di meningite batterica. L’annuncio è arrivato nella notte dalla sua pagina twitter: “A nome della sua famiglia, è con profonda e profonda tristezza che condividiamo la notizia della scomparsa di Jeff Beck. Dopo aver contratto improvvisamente la meningite batterica, è morto serenamente ieri. La sua famiglia chiede privacy mentre elaborano questa tremenda perdita”.

Beck, che di recente aveva inciso un album con Johnny Depp, era diventato famoso negli anni ’60 sostituendo Eric Clapton negli Yardbirds. Il chitarrista su Twitter lo ha salutato così: “Sempre e per sempre”.

Negli Yardbirds Beck restò per un paio d’anni, suonando al fianco di Jimmy Page. E proprio il chitarrista dei Led Zeppelin, è stato uno dei primi ad esprimere il suo cordoglio sui social. “Il Guerriero a sei corde non è più qui per farci ammirare l’incantesimo che poteva tessere attorno alle nostre emozioni mortali. Jeff sapeva incanalare la musica dalla dimensione dell’immateriale”, il suo messaggio.

The six stringed Warrior is no longer here for us to admire the spell he could weave around our mortal emotions. Jeff could channel music from the ethereal.