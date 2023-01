Sui Fori Imperiali a Roma la marcia nuziale rock di Thomas dei Måneskin: spoiler di una performance a sorpresa?

ROMA – Una vista mozzafiato sui Fori Imperiali a Roma e una semplice chitarra elettrica. Thomas Raggi dei Måneskin stupisce i suoi fan suonando una marcia nuziale rock. Il video, realizzato in collaborazione con Spotify e pubblicato su Instagram, sarebbe uno spoiler/anticipazione di una performance segreta che il gruppo starebbe preparando per il lancio di “Rush”, il progetto in uscita il 20 gennaio.

A suggerirlo è la didascalia del post che riporta la data “19 gennaio” e la scritta a fine video, “Rome 19.01.23”. E se i followers si chiedono quale matrimonio sarà celebrato, la voce che più diventa preponderante è proprio quella che vedrebbe la band esibirsi a Roma. Ovviamente in gran segreto.

Intanto, stanotte i Måneskin torneranno sulle piattaforme con il nuovo singolo, “Gossip”.

