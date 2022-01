In Calabria telemedicina e assistenza domiciliare per i pazienti Covid meno gravi

REGGIO CALABRIA – Partirà la prossima settimana, in Calabria, il servizio di telemedicina e assistenza domiciliare per i pazienti Covid-19 nella fase di pre e post ricovero. A presentarlo oggi, alla Cittadella regionale a Catanzaro, è stato il governatore Roberto Occhiuto insieme al consulente Agostino Miozzo e al responsabile di Pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma Luca Richeldi, che ha collaborerà con la struttura sanitaria calabrese per mettere a punto il sistema.

“L’obiettivo – è stato precisato – è quello di evitare i ricoveri impropri e alleggerire il carico negli ospedali”. Nello specifico il progetto prevede il controllo a distanza dei livelli di ossigenazione polmonare attraverso un saturimetro che collegato a uno smartphone trasmetterà i dati a una piattaforma web, con un medico che sovrintenderà tutto il percorso e pronto a intervenire in caso di emergenza. Dal punto di vista pratico saranno coinvolti anche i medici di medicina territoriale, con i saturimetri messi a disposizione dalla Regione. “La telemedicina – ha affermato Occhiuto – è uno strumento importante, già praticato con successo in realtà come il Policlinico Gemelli, noi dobbiamo importare buone pratiche. Cureremo i pazienti meno gravi”.