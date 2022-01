Collettivo Gkn: “Ad oggi nessuna firma, trattativa lunga oltremodo”

Foto Facebook Coordinamento Gkn Firenze

FIRENZE – “La trattativa tra le parti si sta prolungando oltremodo“, per questo la conferenza stampa convocata domani dal Collettivo di fabbrica dell’ex Gkn è stata annullata. “Capiremo nelle prossime ore o giorni se esistono o meno le possibilità di un accordo o se invece saremo a commentare una rottura”, spiegano i lavoratori.

LEGGI ANCHE: Gkn, stabilimento passa a Gruppo Borgomeo e “stop licenziamenti”

“Possiamo dire che ad oggi non c’è stata alcuna firma, né è prevista la data dell’incontro al Mise richiesta dalle parti per la firma di un accordo quadro. Fino a che continua questa situazione, continua anche l’assemblea permanente dei lavoratori. La cui pazienza però non è infinita”.

LEGGI ANCHE: L’emendamento anti delocalizzazioni pronto al voto, operai Gkn: “Tempo delle parole è finito”