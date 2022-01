Domani rientro a scuola per gli studenti siciliani

PALERMO – Rientro a scuola domani, giovedì 13 gennaio, per gli studenti siciliani. Lo ha deciso la task force regionale sulla scuola, convocata dall’assessore all’Istruzione Roberto Lagalla, che si è appena conclusa. Tra i presenti alcuni rappresentanti sindacali, oltre che l’Ufficio scolastico regionale. Dopo le vacanze di Natale il rientro era stato fissato per il 10 gennaio ma la task force, alla luce dell’impennata di contagi da coronavirus, aveva fatto slittare il ritorno tra i banchi di tre giorni. Confermata, quindi, la riapertura delle scuole per domani.

