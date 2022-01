Lo spin off Svelto! dell’Università della Basilicata tra le dieci migliori startup del 2021

POTENZA – Si chiama Svelto! lo spin off dell’Università della Basilicata inserito tra le dieci migliori startup italiane del 2021 da Digitalic, rivista di tecnologie, business, innovazione e design.

L’impresa opera nel settore dell’informatica fornendo servizi avanzati e competenze specialistiche di gestione e manipolazione dati. Lo spin off, realizzato dal gruppo di ricerca in data management del professore Giansalvatore Mecca, è composto da 18 persone, tra giovani laureati, ricercatori e docenti dell’Ateneo lucano.

“Svelto! (www.svelto.tech) – si legge in una nota – è riuscita a conquistare significative quote di mercato interagendo con grandi player multinazionali e realtà aziendali più piccole, accompagnate nel loro percorso di trasformazione digitale”. Tra i prodotti sviluppati c’è Carosello, una piattaforma che consente di sfruttare al massimo il coinvolgimento dei propri clienti e dipendenti attraverso la realizzazione di contest a premi.



A pochi mesi dal lancio sul mercato, Carosello è utilizzata in oltre dieci Paesi al mondo, da Hong Kong agli Stati Uniti, ha coinvolto quasi 20mila utenti per un totale di oltre 140 campagne di digital marketing per oltre 3.500 premi vinti. “Il rapporto con l’Università – ha spiegato Mecca – è una straordinaria opportunità per le startup. L’Ateneo fornisce servizi di incubazione, mantenendo le startup all’interno della comunità accademica, poiché la normativa consente al personale universitario di partecipare alle loro attività, facilitando così non solo le attività di sviluppo, ma anche di ricerca continua che a oggi sono indispensabili per una reale competitività sul mercato”.

L’obiettivo di Svelto! è “mettere a disposizione delle imprese – ha proseguito il docente Unibas – competenze che variano da sviluppi di codici e soluzioni per costruire percorsi efficaci di digitalizzazione per le aziende”.