ROMA – Si definiscono “Tre guasconi“‘ amici nella finzione come nella vita. Sono Pierpaolo Spollon, Alberto Malanchino e Gianmarco Saurino, tra i protagonisti di ‘Doc – Nelle tue mani’, serie tv campione d’ascolti di Rai 1. Li abbiamo incontrati in occasione della presentazione della seconda stagione, che debutterà giovedì 13 gennaio in prima serata. “Sto allenando le dita per il live twitting”, ci ha confidato Spollon, che nella serie interpreta lo specializzando con la battuta pronta, Riccardo Bonvegna. L’attore è infatti solito commentare ironicamente ogni puntata della serie sul social, agognato dai tanti fan che lo seguono. “Mi diverte molto, è come fare una chiacchierata con amici”, ha aggiunto. “Io come J.D. della serie ‘Scrubs’? A me lui piace (l’attore Zach Braff ndr.). Trovo che come attore sia geniale, come regista ancora di più”, ha dichiarato entusiasta Spollon, il cui personaggio richiama alla memoria il protagonista del dramedy americano.

Saurino, nella serie il ‘medico latin lover’ Lorenzo Lazzarini, ci ha parlato di come il suo personaggio, in questa seconda stagione, metterà la testa a posto. Con Malachino, Gabriel Kidane in ‘Doc’, abbiamo parlato invece della decisione del suo personaggio di abbandonare il Policlinico Ambrosiano per andare a lavorare in Etiopia.