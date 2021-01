‘Pezzo di cuore’, Marrone e Amoroso: “Aspettavamo di cantare insieme da sempre”

ROMA – Un dialogo tra due amiche, una canzone universale sull’imparare ad amare e amarsi, un singolo per iniziare a ripartire dopo un anno nero per lo spettacolo. È questo ‘Pezzo di cuore‘, il primo brano congiunto di Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Amiche da sempre, origini salentine e un talent in comune – Amici di Maria De Filippi – Emma e Alessandra si cimentano in un duetto che i fan di entrambe hanno atteso da sempre. Un desiderio che era anche quello delle due artiste, come hanno spiegato loro stesse presentando il brano ai giornalisti su Zoom. “Era una volontà che avevamo già espresso entrambe”, ha raccontato Alessandra parlando di una grande emozione nell’entrare finalmente in studio con la collega. L’idea di ‘Pezzo di cuore‘ nasce proprio dal giudice di X-Factor durante l’ultima edizione del programma, come un piccolo segreto tenuto racchiuso tra le mura dello studio fino all’ultimo. Nello specifico quello di Dario Faini, Dardust, che ha prodotto e scritto il brano con Davide Petrella.

“Volevo qualcosa di senza tempo, una ballad, qualcosa di forte- ha spiegato Emma- Dario e Davide hanno tradotto in musica e parole queste mie sensazioni e il senso che volevo arrivasse da questa canzone”. Il resto è arrivato naturalmente: “Quando era quasi ultimata- ha aggiunto l’artista- l’ho inviata su Whatsapp ad Alessandra, poi le ho telefonato e le ho detto: ‘Questa è la nostra canzone. La prima parte la canto io, la seconda tu, la parte finale la facciamo insieme. Non penso tu possa dirmi di no. E così è andata. Dopo 11 anni di carriere ben distinte e separate finalmente abbiamo trovato il modo per unire i nostri mondi e fare qualcosa che piaccia veramente a tutti”.

E cosa ne pensa Maria De Filippi del brano? Ovviamente lo ha già ascoltato e dato la sua approvazione: “È molto contenta di vedere finalmente le due ‘figlie’ insieme- ha svelato la Amoroso- è molto orgogliosa”. ‘Pezzo di cuore’ è nata così in poche settimane e – come ha sottolineato Emma – in “un momento in cui nessuno si aspettava niente, né da me né da lei”. Parlare di un album o un di un tour insieme è, perciò, ancora prematuro: “Il futuro è un po’ incerto- ha puntualizzato Alessandra- probabilmente questa ripartenza abbiamo bisogno di farla passo per passo. Dobbiamo vedere quello che succede oggi e lavorare sul presente. Poi, se mai dovesse accadere un disco o un tour insieme sarebbe meraviglioso. Noi ci troviamo benissimo, siamo due amiche, due colleghe e io ho forse troppo entusiasmo (rispetto a lei, ndr.) ma pensiamo a chi siamo oggi e quello che stiamo facendo”.

Insomma, niente è escluso. Prima, però, c’è da festeggiare il decimo anniversario di carriera della Marrone, posticipato a causa Covid. L’obiettivo 2021 della cantante di ‘Fortuna’ è, perciò, solo uno: “Devo chiudere questo capitolo dei 10 anni perché se non lo faccio difficilmente riesco a fare altro. In tutti i modi cercherò di portare avanti un tour. Mi adeguerò a tutto quello che sarà necessario ma ho bisogno di tornare live con i musicisti, le crew, i fonici. Di far ripartire, tecnicamente ed economicamente, il mondo del live. Non c’è solo l’aspetto emotivo della mancanza effettiva del palco”. Sull’argomento Sanremo 2021, Emma e Alessandra- da giorni inserite nella lista dei papabili ospiti- glissano assicurando di non aver ricevuto ancora nessuna proposta. Una cosa è certa: “Non ci siamo mai tirate indietro e qualora arrivasse una chiamata la risposta sarebbe ovvia”. Non resta che aspettare e ascoltare ‘Pezzo di cuore’ su tutte le piattaforme dal 15 gennaio. Dal 29 gennaio il brano sarà, inoltre, disponibile in edizione limitata nella versione vinile 45 giri, acquistabile in esclusiva sul sito di Universal Music Italia.