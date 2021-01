VIDEO | Regionali Calabria, de Magistris: “Se mi candido sarà con coalizione civica”

NAPOLI – “Sciolgo la riserva tra domenica e lunedì”. Lo ha annunciato il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, parlando di una sua possibile candidatura alla presidenza della Regione Calabria. “Mi sono preso un’altra settimana scarsa – ha detto a margine di una conferenza stampa – perché è una scelta politica, ma anche personale. Da un punto di vista politico sono sempre più convinto di sciogliere positivamente la riserva per le tantissime sollecitazione venute dal basso”. Il primo cittadino ha spiegato di essere “profondamente legato alla Calabria. Ci sono stato nove anni come Pm, è una terra che amo, ho tanti legami, ci torno spesso, ho affetti molto cari che sono calabresi, a cominciare da mia moglie”.

DE MAGISTRIS: “SE MI CANDIDO SARÀ CON COALIZIONE CIVICA“

“Se dovessi accettare – rende noto de Magistris- mi porrei nel solco di una coalizione civica, quindi al di fuori degli schieramenti tradizionali di centrosinistra o centrodestra”, aggiungendo poi che “se una fetta del Pd locale che si esprime contro di me è uno degli elementi che mi spinge fortemente a candidarmi. Se dovessi accettare, sarà una sfida entusiasmante e ci porterà alla vittoria”. De Magistris ha detto di non sentirsi “uno straniero in Calabria, semmai lo è chi si è vestito da politico, ha tradito quella terra, continua a tradirla e ha paura che si metta in campo un’azione di vero rinnovamento per la Calabria. C’è una fetta di ceto politico che ha contribuito a distruggere quella terra straordinaria e a mortificare il popolo calabrese, ma nello stesso tempo – ha proseguito l’ex Pm – c’è una voglia di rinascita da parte di movimenti, associazioni, reti civiche che lottano per i diritti, per la giustizia, per l’ambiente e contro le mafie. Penso alle donne e agli uomini calabresi che hanno storie coerenti e credibili, io mi rivolgerò a loro”.

“SE MI CANDIDO NON MI DIMETTO DA SINDACO NAPOLI“

“Le elezioni regionali in Calabria coincidono con la fine della mia esperienza amministrativa da sindaco e, tra l’altro, la legge regionale calabrese non impone le dimissioni da sindaco. Quindi non ho nessun motivo per lasciare la guida della città”. Coì’ il sindaco di Napoli Luigi de Magistris parlando con i giornalisti di una sua ipotetica candidatura alla presidenza della Regione Calabria. “Dopo aver prestato servizio per dieci anni a Napoli, ora – ha detto a margine di una conferenza stampa – si tratterebbe di prestare servizio per una terra che amo profondamente. Sono scelte delicate, questa sarebbe una scelta di cuore, passione, amore e che richiede sacrifici”.

