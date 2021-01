Reggio Emilia, rompe con l’amante e lei lancia frutta alle finestre

REGGIO EMILIA – Lui taglia i ponti con l’amante, ma questa si vendica perseguitando la compagna dell’uomo. È la vicenda passionale con protagonista un 55enne della provincia di Reggio Emilia e una 38enne modenese, che alla fine è stata denunciata dai Carabinieri per minaccia, molestie e imbrattamento di cose altrui. Tutto è iniziato quando la convivente del 55enne ha scoperto la tresca amorosa del suo compagno con l’altra donna, che ha poi preteso di incontrare trovando conferma del tradimento. Nel frattempo l’uomo, per porre rimedio alla questione, aveva interrotto ogni rapporto con l’amante bloccandole il numero per evitare di essere chiamato al telefono. Una decisione che ha mandato su tutte le furie la 38enne che, non accettando di essere stata rifiutata, ha iniziato a inondare di telefonate la compagna dell’uomo a cui non voleva rinunciare. Poi si è presentata sotto casa della coppia, dove ha lanciato frutta contro le finestre dell’abitazione, ha scritto con il rossetto insulti per l’uomo sul cancelletto di ingresso e ha iniziato ad urlare a squarciagola definendolo un “puttaniere”. La compagna del 55enne, esasperata, si è quindi rivolta ai Carabinieri che hanno messo fine alla questione.

