Libri, nasce ‘Uqbar’: la nuova collana di Edizioni Tlon

ROMA – Nasce Uqbar, la nuova collana di Edizioni Tlon che raccoglie in formato ebook gli interventi che hanno animato ‘Prendiamola con filosofia‘, il primo festival digitale nato durante il lockdown e seguito da due milioni e mezzo di spettatori, ideato dal progetto filosofico Tlon e condotto dai suoi fondatori Maura Gancitano e Andrea Colamedici, che ha ospitato i grandi nomi del panorama filosofico e culturale internazionale. Brevi ma densissimi, questi contributi offrono agili e autorevoli strumenti per affrontare una stagione complessa ma non priva di stimoli. Tutti i titoli della collana, proposti con testo originale a fronte, avranno un prezzo simbolico di 1,99 euro e i proventi dalla vendita saranno interamente devoluti in beneficenza all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. “Oggi più che mai non siamo nella stessa barca, ma nella stessa tempesta- ha spiegato Andrea Colamedici– Da editore sono felice che alcuni tra i più grandi marinai dell’intelletto abbiano condiviso con noi le istruzioni per navigare questi tempi incerti. Ne è nata una collana di giganti del pensiero, uniti dalla capacità di orientare le nostre bussole e ridisporci al viaggio”. Domani usciranno i primi tre ebook della collana vedranno protagonisti quattro grandi nomi della scena culturale mondiale.

I PRIMI TRE E-BOOK

Viaggiare dentro sé stessi’ di Alain de Botton

Un illuminante dialogo con lo scrittore svizzero, fondatore della School of Life, sul ruolo che può avere la filosofia in una situazione difficile come quella del confinamento, su cosa possa significare l’isolamento e sulla difficoltà di stare soli con sé stessi, sulle grandi e nuove possibilità di relazione che allo stesso tempo ne possono scaturire.

‘Siamo bambini’ di Jean-Luc Nancy

L’intenso intervento del filosofo francese che pone l’accento sulle disuguaglianze sociali che la pandemia ha contribuito ad accentuare e sull’urgenza di imparare a vivere in una società più giusta.

‘Poesia e preghiera’ di Franco Arminio e Vito Mancuso

Una conversazione, memorabile e ricchissima, con due grandi intellettuali italiani del nostro tempo sul ruolo che possono ricoprire la poesia e la preghiera in momento difficile come quello che stiamo ancora attraversando.

Di prossima pubblicazione per il 2021 gli interventi dei filosofi Peter Singer, Judith Butler, Miguel Benasayag e Richard Tarnas.