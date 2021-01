Inviato il Recovery plan ai ministri, stasera il Cdm

ROMA – Giornata importante per il Governo, dopo gli scontri tra Matteo Renzi e il premier Giuseppe Conte: oggi si farà il punto sul Recovery Plan . “È stata appena inviata a tutti i ministri, come da impegni assunti nel corso dell’ultimo incontro, la nuova bozza del Recovery Plan- ha fatto sapere ieri sera la Presidenza del Consiglio dei ministri in una nota-., rielaborata all’esito del confronto con le forze di maggioranza sulla base delle varie osservazioni critiche da queste formulate. Il Consiglio dei Ministri è pertanto fissato domani (oggi ndr) alle ore 21.30”.

SPERANZA: “IN CDM PER SANITÀ SI PASSA DA 9 A 18 MLD”

“In Cdm arriva il Recovery fund. Per la sanità si passa da 9 a 18 miliardi. É un primo passo molto importante nella direzione giusta. Si ricomincia ad investire sul serio sulla cosa più preziosa che abbiamo: il nostro Servizio Sanitario Nazionale”, scrive su twitter Roberto Speranza, ministro della Salute.