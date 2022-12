Da VdA risorse specifiche manutenzione-costruzione strutture per fragili

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 11 dic. – Per manutenzioni straordinarie e nuove costruzioni servono risorse specifiche. E così il Consiglio permanente degli enti locali bolla con un parere favorevole “con osservazioni” la delibera della giunta regionale valdostana che destina, come previsto da apposita legge regionale, a Comuni e Unité dei contributi per l’acquisto di nuovi arredi e attrezzature e per la nuova costruzione o gli interventi che riguardano le strutture per l’assistenza delle persone anziane e dei disabili. Nel parere, l’assemblea chiede all’amministrazione regionale di destinare risorse specifiche e aggiuntive per appositi interventi: “Bisognerebbe andare ad individuare delle risorse specifiche per gli interventi di manutenzione straordinaria e nuova costruzione- spiega Mauro Lucianaz, sindaco di Arvier- perché per quegli interventi sono necessarie delle risorse più importanti e se non vengono separate dalle altre risorse diventa difficile andarli a finanziare”.

L’assemblea ha anche espresso parere favorevole alla delibera che intende suddividere tra le otto Unité 2 milioni di euro per la realizzazione di interventi di adeguamento per le discariche per rifiuti speciali inerti. La delibera prevede anche la possibilità per le Unité di convenzionarsi tra loro per eseguire interventi di più ampia valenza territoriale. È stato invece rinviato alla prossima assemblea il parere sulla proposta di atto amministrativo regionale sull’approvazione della proposta di complemento regionale per lo sviluppo rurale del piano strategico della Pac 2023/2027 per consentire un’opportuna analisi da parte della consulta del Cpel e di permettere un confronto con l’assessore regionale all’Agricoltura Davide Sapinet e le strutture regionali competenti.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it