Covid, De Luca: “Natale e Capodanno? Quest’anno non esistono”

“Dobbiamo avere la forza di resistere oggi alle spinte demagogiche, dicendo ai nostri concittadini che quest’anno Natale e Capodanno non esistano. Siano giorni di raccoglimento familiare e religioso, ma non delle feste normali, altrimenti andiamo al disastro”. Cosi’ il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in diretta su Facebook.

“Sento ripetere nei notiziari televisivi – aggiunge il governatore – di un assedio delle Regioni per chiedere provvedimenti meno rigorosi. La Campania chiede provvedimenti più rigorosi, mi auguro che queste notizie vengano trasmesse”. Lo dice il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta Facebook. “Siamo abituati a considerare ‘le Regioni’ come solo le tre o quattro Regioni del centro Nord. Non è così – ribadisce il presidente della giunta regionale – la Campania sostiene la linea del rigore, è contraria al rilassamento, all’apertura delle mobilita’ e a queste manfrine tra Comuni grandi o piccoli, su che fare a Natale, alla vigilia, a Capodanno. Dobbiamo sapere che in queste due settimane noi ci giochiamo il futuro del Paese: decidiamo in dieci giorni, a seconda delle decisioni prese, se ci sarà un’ecatombe a gennaio oppure no. Continuiamo ad avere 800 o 900 morti al giorno e riprendiamo la manfrina dell’estate soprattutto per iniziativa di tante Regioni del Nord che oggi pagano il rilassamento di mesi passati”. De Luca ribadisce di voler “aprire tutto ma per sempre, non una settimana, cedendo alla demagogia e poi dovendo richiudere per mesi, a cominciare dal 2021”.