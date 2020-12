Lo spot dell’Università di Cagliari vince l’Oscar della pubblicità

CAGLIARI – Per il secondo anno consecutivo la Sardegna sale sul gradino più alto della pubblicità italiana. E stavolta si tratta di una vittoria speciale, perché ad aggiudicarsi l’oscar della 52esima edizione dei Key awards è lo spot ‘Universo UniCa’ promosso dall’Università degli studi di Cagliari. La cerimonia di assegnazione del premio si è svolta ieri sera da remoto. Il premio, assegnato nella categoria “Campagne istituzionali”, ha un significato particolarmente importante per l’Università sarda, perché cade in occasione dei suoi 400 anni di vita e nell’anno della pandemia da coronavirus.

Si tratta infatti dello spot realizzato durante le settimane finali del primo lockdown e dedicato al tema della conoscenza come chiave resiliente per la costruzione di un nuovo futuro. La produzione è stata firmata dall’agenzia di Cagliari Relive communication, vincitrice per il secondo anno consecutivo, con il regista Andrea Iannelli e il direttore creativo Massimo Moi. Nello spot, attraverso le parole dello scienziato Stephen Hawking, si dà vita ad un messaggio che viaggia attraverso il tempo e lo spazio, raccontando un’Università capace di esprimere la sua vitalità culturale e didattica anche in remoto. La voce del cosmologo britannico, estratta da una traccia originale, diventa così una sonda che oltrepassa galassie, vite, immagini di un mondo che non si arrende, anche di fronte alla pandemia.

“Il nostro Ateneo, che quest’anno compie 400 anni di vita, è orgoglioso del suo passato, ma è anche molto attuale e moderno nella comunicazione- il commento del rettore, Maria Del Zompo-. Capace di dialogare con gli studenti e le studentesse con modalità tipiche della loro vita quotidiana, UniCa è sempre più vicina alle persone, perché vuol dare loro opportunità di crescita. La comunicazione ci aiuta a fare capire tutto questo”. Questo riconoscimento, sottolinea il regista Andrea Iannelli, “valorizza una produzione concepita interamente in remoto, con un’organizzazione del team che ha saputo dare il meglio in pieno lockdown”. Per il direttore creativo Massimo Moi “è un Oscar che vale il doppio, che conferma la grande vocazione della Sardegna per i linguaggi pubblicitari, stavolta, mettendo al centro il sapere e la conoscenza”.

