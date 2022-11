Foto-Video| Agguato di camorra a Miano. Uomo ucciso alla guida dell’auto. Indaga la polizia

NAPOLI – Il cadavere di un uomo sul cui corpo sono stati trovati fori di proiettile è stato rinvenuto in un’auto parcheggiata in via della Liguria, a Napoli, nel quartiere di Miano. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 17:30. Indaga la polizia. Da quanto apprende la Dire, la vittima, che sarebbe della zona, è stata ferita mortalmente mentre era alla guida dell’auto. La dinamica farebbe pensare ad un agguato di camorra. Sul posto, oltre alla polizia, anche i carabinieri. Tutta l’area è transennata.

L’uomo aveva tentato la fuga. I colpi sono stati esplosi da un’auto che ha affiancato quella della vittima e che è stata ritrovata non distante, data alle fiamme. Sull’auto dell’uomo ucciso, un modello recente di Fiat 500, almeno cinque i colpi esplosi sul parabrezza poco più in alto del volante.

