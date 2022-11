VIDEO| Valerio Mastandrea svela un esilarante retroscena dal set di ‘Diabolik 3’

ROMA – Valerio Mastandrea torna nei panni dell’ispettore Ginko in ‘Diabolik – Ginko all’attacco’, secondo capitolo della trilogia dei Manetti bros. dal 17 novembre al cinema con 01 Distribution. In occasione della presentazione di ‘Ginko all’attacco’, l’attore ha svelato un divertentissimo retroscena dal terzo capitolo, girato in contemporanea con il secondo e che arriverà prossimamente in sala.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it