Bologna dice addio alla chiave: “Scommettiamo sulla fiducia”

BOLOGNA – Piccola rivoluzione nella gestione dei rifiuti a Bologna: a partire da lunedì non servirà più la chiave meccanica per aprire i cassonetti dei rifiuti organici. “Su richiesta del Comune, Hera procederà infatti in maniera graduale alla sua rimozione da ogni contenitore”, annuncia l’amministrazione.

UN ADESIVO SUL CASSONETTO PER COMUNICARE LA NOVITÀ

Si inizierà dal quartiere Borgo Panigale-Reno, poi verranno coinvolte via via le altre aree della città in questo ordine: Navile, San Donato-San Vitale, Savena, Santo Stefano ed infine Porto-Saragozza. Hera prevede di terminare questa attività entro l’anno, considerando che sono 2.900 i cassonetti coinvolti. Per comunicare ai cittadini la novità, contemporaneamente alla rimozione della serratura verrà applicato sul contenitore un apposito adesivo informativo e da quel momento il contenitore sarà a libero accesso.

“IL COMUNE INTENDE FARE LEVA SUL SENSO CIVICO DEI BOLOGNESI”

“L’amministrazione intende fare leva sul senso civico dei cittadini bolognesi in uno spirito di fiducia e collaborazione”, si legge nella nota diffusa da Palazzo D’Accursio. Il Comune a questo proposito raccomanda “il corretto utilizzo dei cassonetti e quindi il conferimento all’interno dei soli rifiuti organici raccolti in sacchetti compostabili”. Per ogni dubbio sui rifiuti organici conferibili, ricorda l’amministrazione. è sempre a disposizione l’app Il Rifiutologo, che consente di ricercare la corretta modalità di conferimento di ogni tipo di rifiuto.

