Il terremoto fa cadere un quadro di Monet, lievi danni

ANCONA – Una scossa di terremoto che ha colpito Ancona ha provocato la caduta di un dipinto di Monet esposto alla Pinacoteca Podesti nell’ambito della Mostra “Cose dall’altro mondo, da Monet a Warhol”. Si tratta del solo danno subito dalla mostra, fa sapere il Comune.

INDIVIDUATO UNO TRA I MASSIMI RESTAURATORI, È GIÀ AL LAVORO

L’opera risulta leggermente danneggiata. L’organizzatore della mostra, naturalmente assicurato per questo tipo di eventi, con la collaborazione della Soprintendenza sudafricana e del Museo, ha tempestivamente individuato uno tra i massimi restauratori presenti in Italia che è già al lavoro per ripristinare l’opera del Maestro impressionista. Non appena terminato l’intervento il dipinto tornerà in mostra dove nel frattempo è sostituito da una riproduzione 1:1.

