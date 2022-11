Messina (FederAnziani): “Aimo è punto di riferimento dell’oculistica nazionale”

ROMA – “Noi crediamo di essere l’Associazione più vicina agli oculisti, in particolare modo a quelli di AIMO, li abbiamo sempre supportati e soprattutto aiutati a crescere nei tavoli istituzionali e politici dove noi abbiamo le nostre conoscenze. Credo che, ancora di più, l’Associazione Italiana dei Medici Oculisti nel corso degli anni diventerà una delle società scientifiche oculistiche di riferimento a livello nazionale“. Lo ha detto Roberto Messina, Presidente di Senior Italia FederAnziani, interpellato dalla Dire in occasione del 13esimo Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana Medici Oculisti (AIMO), il primo organizzato congiuntamente con la Società Italiana di Scienze Oftalmologiche (SISO). L’evento, che si è aperto ieri nella Capitale, è in programma fino a domani presso le aule del Centro Congressi Europa dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (Largo Francesco Vito, 1).

“Bella l’idea di unirsi per il Congresso anche alla SISO – ha proseguito Messina – ormai AIMO è una ‘corazzata’ inarrestabile italiana. L’Associazione ha un bel programma e questo fa onore a noi pazienti”. Ma ci sono già collaborazioni in atto tra AIMO e FederAnziani? “Ce ne sono già tante – ha risposto infine Messina – come quelle che riguardano gli screening, i tavoli istituzionali regionali oppure gli intergruppi parlamentari a livello nazionale”.

