Italia-Australia, Lamaro: “Obiettivo è migliorare rispetto alla gara con Samoa”

Crediti foto: federugby/Getty

ROMA – Domani l’Italrugby affronterà l’Australia, alle 14 allo Stadio Franchi di Firenze, nel secondo test match delle ‘Autumn Nations Series’. Oggi, alla vigilia della sfida, si è svolto il classico Captain’s Run con Michele Lamaro in conferenza stampa: “La settimana scorsa contro Samoa- ha dichiarato- siamo stati bravi a gestire il ritmo della partita, modulandolo senza tenere il piede sull’acceleratore dal primo all’ultimo minuto. Con l’Australia sarà importante fare lo stesso, annusando l’andamento della gara e sapendoci adattare tenendo costante il focus sul nostro piano di gioco. Come squadra l’obiettivo non è confermare lo stesso standard messo in campo contro Samoa, ma migliorarlo: del resto affrontiamo ogni seduta di allenamento con questo approccio, ovvio che partita dopo partita dobbiamo avere la stessa mentalità”.

L’INVITO DEL CAPITANO

In chiusura Lamaro rivolge un pensiero ai tifosi, quelli più piccolini: “In mattinata a Firenze ci saranno tantissimi bambini che giocheranno in più campi della città, e che poi verranno tutti a vedere la nostra partita: tra di noi ne parliamo spesso, il loro modo di supportarci è quello che ci carica di più, speriamo ce ne siano tanti tra il pubblico, noi faremo di tutto per non deluderli e regalare a tutti una giornata di grande festa”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it