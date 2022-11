Satta (FdI): “Serve chiarezza sui farmaci intravitreali”

ROMA – “Da oltre trenta anni svolgo attività oculistica e conosco bene l’ambiente sia degli ospedali pubblici sia privati che convenzionati. Sono molte le istanze sentite dalla categoria che cercherò di portare avanti. Alcune, in particolare, sono legate all’utilizzo dei farmaci intravitreali, fare chiarezza in questo ambito è una necessità assoluta perché c’è molta confusione. È un problema che si trascina già da tanto tempo e meriterebbe chiarezza”. Così il neo-senatore di Fratelli d’Italia, Giovanni Satta, medico oculista, interpellato dalla Dire in occasione del 13esimo Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana Medici Oculisti (AIMO), il primo organizzato congiuntamente con la Società Italiana di Scienze Oftalmologiche (SISO).

L’evento, che si è aperto ieri nella Capitale, è in programma fino a domani presso le aule del Centro Congressi Europa dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (Largo Francesco Vito, 1). “Questo è uno dei problemi più sentiti dalla categoria – ha proseguito Satta – ed è quello che mi hanno sottolineato anche in questa occasione congressuale diversi colleghi”. La “priorità” del neo-senatore, dunque, sarà “cercare di portare avanti queste istanze, in modo tale da dare un contributo per il miglioramento di una professione sicuramente preziosa per tutti noi”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it