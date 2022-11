Mattarella sui migranti: “Serve una risposta comune dall’Unione Europea”

ROMA – “La risposta alla sfida migratoria avrà successo soltanto se sorretta dai criteri di solidarietà all’interno dell’Unione e di coesione nella risposta esterna e da una politica lungimirante nei confronti della Regione africana”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’House of Government a Maastricht, durante la sua visita in Olanda, con una prolusione sulle prospettive dell’Europa, in occasione dei trent’anni del Trattato sull’Unione Europea.

MATTARELLA: COORDINARE AZIONI STATI PER RISPOSTA COMUNE EUROPEA

“Mentre intensifichiamo il dialogo con i Paesi terzi di origine e transito dei migranti- afferma il presidente della Repubblica- dobbiamo lavorare affinchè i principi di coordinamento e di responsabilità condivisa tra Stati Membri guidino la risposta comune a un fenomeno determinante le nostre stesse prospettive di crescita”.

MATTARELLA: INTESE SIANO RISPETTOSE DEI DIRITTI

La questione migranti per Matterella “sollecita ancora di più l’intera comunità internazionale e, per quanto ci riguarda da vicino l’Unione, raggiungere intese efficaci e rispettose dei diritti di ciascuno. Così ci progetta un futuro condiviso”.

MATTARELLA: VERSO L’AFRICA SERVONO ETICA, LUNGIMIRANZA E OPPORTUNITÀ

Per il presidente della Repubblica serve “una politica lungimirante nei confronti della Regione africana. A parte i profili etici – spiega – penso che sia bene tener presente che tra pochi decenni i rapporti di popolazione tra Africa e Unione europea saranno di quattro a uno, e i paesi di quel Continente, dotati di una grande quantità di materie prime di immenso valore, una volta sviluppata una adeguata capacità organizzativa, rivestiranno peso e influenza nella comunità internazionale. Non è improprio pensare che il loro atteggiamento nei confronti dell’Unione sarà corrispondente al grado di solidarietà che oggi viene riservata a loro e ai loro migranti”.

MATTARELLA: PER LA STABILITÀ CRUCIALE SPONDA SUD MEDITERRANEO

Per Mattarella “cruciale per la stabilità e per la prosperità dell’Unione europea è anche la stabilità e la prosperità del nostro vicinato meridionale. L’interdipendenza esistente tra le due sponde del Mediterraneo rende urgenti gli investimenti in termini di attenzione politica verso la sponda Sud”.

MATTARELLA: RICHIESTO SALTO DI QUALITÀ E LUNGIMIRANZA

“Come 30 anni addietro ci è richiesto un salto di qualità“, spiega. “Abbiamo bisogno oggi di scelte coraggiose e lungimiranti, rinunciarvi significherebbe evadere dalle nostre responsabilità, rassegnarci alla irrilevanza. Occorre compiere queste scelte e individuare strumenti adeguati”.

