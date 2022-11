Il 19 novembre ‘You first’, la giornata dedicata a chi guida un’azienda

MIRANDOLA (MODENA) – Il business è al centro della vita di imprenditrici e imprenditori. Eppure, i tempi complessi che l’economia sta vivendo mettono chiaramente in evidenza che al primo posto nella vita di ciascuno, imprenditori compresi, ci deve essere la cura per se stessi, fondamentale proprio per rispondere alle sfide che il business impone. Lo riassume efficacemente ‘You first. Vivi una giornata dedicata a te. Cura di sé, autostima, crescita personale e benessere’, il tema scelto dalla Scuola di Management di Confindustria Emilia Romagna Area Centro per l’appuntamento del 19 novembre a Villa La Personala, un tesoro di storia millenaria e comfort contemporaneo che, già di per sé, interpreta al meglio l’input della giornata.



Ad accogliere gli ‘studenti’ imprenditori, la proprietaria, Angelica Ferri Personali, che conferma così lo stile con cui continua a mantenere attiva e attrattiva questa residenza che da mille anni appartiene ininterrottamente alla stessa famiglia, a San Giacomo Roncole, borgo di Mirandola in provincia di Modena. Introdurrà la giornata Emanuela Pezzi, direttrice della Scuola confindustriale di Management. La prima riflessione verterà su ‘Priorità nella nostra vita, come dire di no’, con la coach certificata e project management professional Linnea Etzler. Seguirà, fitness time seguito da Inbal Haim, professionista del settore, ed il pranzo, studiato dalla nutrizionista Federica Coppola che interverrà nel pomeriggio parlando dell’importanza di un’alimentazione sana per uno stile di vita sano in cui efficientare le risorse.

Nel pomeriggio, ‘La resilienza’, un modo di essere e di affrontare le situazioni che sarà sviluppato da Alessandra Pederzoli, commercialista, senior partner dello studio Pederzoli di Modena e docente a contratto dell’Università di Modena e Reggio Emilia. A seguire, l’intervento di Coppola, prima di chiudere con la seduta di pilates ancora sotto guida di Inbal Haim. In chiusura di giornata, alle 18, l’aperitivo nella splendida cornice naturale di Villa La Personala. La quota di partecipazione è di 150 euro + Iva. È consigliabile prenotarsi entro mercoledì 16 novembre, via mail [email protected] o al numero 329.5799352.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it