VIDEO | San Martino, in Abruzzo ‘La processione dei cornuti’

ROMA – Il giorno di San Martino è legato in Italia a una festività sui generis, quella dei cornuti. Una ricorrenza che è legata a numerose leggende e che in Abruzzo viene addirittura celebrata con una sfilata. Succede la notte del 10 novembre, il giorno precedente alla festività del santo, quando per le strade di San Valentino in Abruzzo Citeriore, tutti gli uomini del paese, dai vecchi ai bambini, si riversano per strada per prendere parte alla processione dei cornuti. Stornelli goliardici, canti e allusioni alle corna sono i protagonisti dell’inusuale sfilata, che termina con un curioso passaggio di testimone: un fallo ricoperto da un telo viene consegnato all’ultimo uomo sposato dell’anno. La tradizionale processione, sospesa per la pandemia, è tornata a sfilare ieri sera, si tratta del primo evento di una tre giorni di celebrazioni del santo, che ogni anno attrae a San Valentino turisti da tutta Italia.

