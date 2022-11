Venerdì 11 novembre è sciopero dei mezzi: la situazione a Roma e Milano

ROMA – È in corso anche a Roma lo sciopero del trasporto pubblico che è iniziato alle 8.30 si concluderà alle 12.30. Ecco la situazione sulla rete romana: Metro A chiusa, Metro B/B1 attiva con possibili riduzioni di corse, Metro C chiusa.

È chiusa anche la linea Termini-Centocelle, mentre per quanto riguarda bus e tram sono possibili riduzioni di corse. Lo scrive in una nota Roma Servizi per la Mobilità. Aggiornamenti in tempo reale sono disponibili su romamobilita.it.

A MILANO LA METRO RESTA APERTA

“Tutte le linee metropolitane sono aperte. Anche tram, bus e filobus sono in servizio. Tutte le linee restano in servizio per tutta la giornata”. Lo annuncia Atm, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico milanese, in merito allo sciopero di 8 ore previsto per oggi da parte dei lavoratori del comparto. Sciopero che, a quanto pare, non ha portato a ripercussioni.

