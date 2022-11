Venerdì 11 novembre aerei a rischio per lo sciopero di 24 ore di piloti e assistenti di volo

BOLOGNA – “Il totale rifiuto da parte della compagnia di avviare sane e corrette relazioni industriali con i sindacati realmente rappresentativi dei propri lavoratori è alla base dello sciopero indetto in Vueling dalla UIltrasporti insieme alla Filt Cgil“. Così la segreteria nazionale della Uiltrasporti in merito allo sciopero di 24 ore indetto per venerdì 11 novembre tra piloti e assistenti di volo della compagnia spagnola Vueling.

“La compagnia continua a negare un confronto costruttivo e trasparente a seguito dell’individuazione di 17 esuberi tra i circa 120 assistenti di volo assunti su base Roma nonostante continui a coprire i voli in partenza dal nostro Paese con propri assistenti basati all’estero per mancanza di risorse presenti in Italia. È importante – prosegue la Uiltrasporti – trovare quanto prima soluzioni concrete per gestire al meglio un tema tanto delicato“.

Pertanto dal sindacato si aspettano che “venga aperto finalmente con la compagnia un confronto costruttivo che porti alla soluzione dei numerosi problemi, a partire dall’applicazione del contratto collettivo nazionale di settore e dall’adeguamento dei salari. Se l’azienda – conclude Uiltrasporti – continuerà a rispondere con il silenzio alle nostre rivendicazioni saremo costretti a programmare altre azioni di sciopero già nel periodo natalizio”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it